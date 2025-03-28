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Находившегося в розыске сына советского спортивного комментатора нашли спустя годы

Находившегося в розыске сына комментатора Николая Озерова задержали в Петербурге
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 55-летнего москвича Николая Озерова — младшего — сына советского спортивного комментатора Николая Озерова. Об этом сообщает «Фонтанка».

В публикации отмечается, что Озеров-младший находился в федеральном розыске с мая 2018 года по уголовному делу о взяточничестве во время работы на посту главы городского поселения Загорянский Московской области в 2012 году. Оперативники уголовного розыска нашли его в Адмиралтейском районе Петербурга утром 26 марта на Почтамтской улице.

Сына комментатора доставили в отдел полиции, в дальнейшем его могут отправить в СИЗО «Кресты-2», отмечает издание.

В 2012 году Озерова-младшего арестовали по делу о взятке в размере 6 млн рублей.

13 марта в пресс-службе следственного управления (СУ) СК России по Республике Башкортостан заявили, что суд в Уфе арестовал заместителя начальника Бурзянского районного отдела полиции, подозреваемого во взяточничестве.

Ранее бывший борец с коррупцией в Брянске получил срок за взятку.

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