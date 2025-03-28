Социологи рассказали о счастливых россиянах

Уровень счастья россиян слегка подрос по сравнению с предыдущим годом, эмоциональный фон стабилен. Результаты исследования опубликовал Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Индекс благополучия состоит из трех показателей: степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценка положения в социальном мире. По данным исследования, в марте 2025 года индекс составил 6,7 пункта из 10 возможных, а уровень счастья вырос до 7,27 балла. В марте 2024 года этот показатель составлял 7,2 балла.

Также показатель вырос у россиян в возрасте до 30 лет (до 7,5), а самый высокий уровень отмечается среди обеспеченных людей (7,8).

До этого аналитики сервиса коммуникаций Контур.Толк в ходе опроса выяснили, что работа влияет на настроение и уровень счастья у абсолютного большинства россиян (76%).

При этом 16% из них признались, что это связано с тем, что работа является приоритетом в их жизни. Еще 11% респондентов стараются не позволять работе влиять на свое внутреннее состояние. Лишь 13% не связывают свое настроение с рабочими вопросами.

Ранее сообщалось, что большинство россиян испытывают тревогу и усталость.