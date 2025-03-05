Большинство россиян испытывают тревогу и усталость

Февраль для россиян оказался непростым месяцем. Лишь 8% чувствовали себя полными сил, позитива и энергии. Большинство (48%) оценили свое состояние как «нормальное», однако отмечали эпизоды усталости и плохого настроения. Еще 28% сталкивались с высоким уровнем стресса, напряжения и упадка сил, а 16% признали этот месяц особенно тяжелым.

Это показало исследование редакции Новостей Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Респондентам предлагалось выбрать несколько эмоций, которые они чаще всего чувствовали в феврале. Наиболее популярными оказались: усталость (60%), тревога (46%) и надежда (38%). О разочаровании заявили 28% опрошенных, о спокойствии и грусти — по 26%, о злости — 16%, о радости — 13%, о страхе — 12%. Еще 2% дали собственные ответы, среди которых чаще всего встречались «усталость» и «плохое самочувствие».

Чтобы улучшить настроение, россияне прибегали к разным способам. При ответе на этот вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов. Так, наиболее популярными способами поднять настроение оказались: просмотр фильмов, сериалов и видео (42%), общение с друзьями и близкими (40%), а также прогулки (33%). Примерно треть респондентов (30%) отметили, что вкусная еда помогает справляться с негативными эмоциями. Реже выбирали чтение книг (21%), хобби и творчество (18%), видеоигры и физическую активность (по 17%), социальные сети (13%) и саморазвитие (12%). Мероприятия и встречи поднимают настроение 9% россиян, а шопинг — 7% опрошенных. Свой вариант предложили 5% участников, чаще всего они указывали «сон», «работу», «алкоголь» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».

Большинство опрошенных (76%) ставили цели на 2025 год, но на момент опроса активно работают над целями лишь 18%. Постепенно в медленном темпе движутся 33%, еще не работают над целями, но планируют начать в ближайшее время — 12%, пока откладывают реализацию своих планов 13% россиян.

Наиболее частым препятствием к достижению целей для большинства стали недостаток энергии и сил (53%). Непредвиденные обстоятельства мешают 33% респондентов, недостаток времени — 25%, слабая мотивация — 24%, стресс — 23%. Страх неудачи и перемен влияет на 16% опрошенных, 12% отдают приоритет другим задачам, а признались в прокрастинации 11% россиян. 8% респондентов написали собственные варианты, среди которых самым распространенным оказался «недостаток финансов». Поскольку участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа, суммарный процент превышает 100%.

Всего 15% россиян полностью довольны своей жизнью. Скорее довольны, чем нет — 53% россиян. Почти вдвое меньше (24%) опрошенных заявили, что они скорее недовольны жизнью, 8% — абсолютно недовольны своей жизнью.

Говоря о счастье, лишь 7% россиян признались, что чувствуют себя абсолютно счастливыми на данный момент. Почти столько же (5%) считают себя абсолютно несчастливыми. Большая часть опрошенных (49%) занимает нейтральную позицию: не считают себя несчастными, но и не ощущают счастья в полной мере. 25% скорее счастливы, чем нет, 11% скорее несчастливы, а 3% затруднились ответить.

Участники опроса могли отметить несколько значимых аспектов, которые влияют на ощущение счастья. Большая часть россиян (79%) чувствуют себя счастливыми, если они и их близкие здоровы. Кроме того, ощущение счастья формируют: финансовая стабильность (68%) и ситуация в стране и мире (38%), отношения с близкими и друзьями (34%), внутренний баланс и гармония (28%), любимые занятия и хобби (17%), самореализация и карьера (15%) и путешествия (12%).

Ощущение тревоги стало для многих россиян частью повседневной жизни. 35% часто чувствуют тревожность, 32% — иногда, а 17% испытывают тревогу постоянно. Редко тревогу испытывают 13%, и лишь 3% заявили, что им это чувство незнакомо.

Тревога мешает в некоторых ситуациях 48% опрошенных, а для 32% является серьезным препятствием в повседневности. 14% заявили, что она практически не влияет на их жизнь, а 6% респондентов совсем не ощущают ее воздействия.

Наиболее популярными факторами, которые вызывают тревогу, для россиян стали: проблемы со здоровьем (68%), финансовые вопросы (56%) и ситуация в мире (53%). Также беспокойство вызывает неопределенность будущего (43%), работа и карьера (24%), взаимоотношения с близкими и друзьями (16%) и необъяснимая тревога без конкретной причины (12%). Респонденты могли выбрать несколько факторов, вызывающих тревогу, поэтому суммарный процент ответов превышает 100%.

При выборе нескольких вариантов ответа основным способом снять тревожность для большинства россиян является полноценный сон и отдых (47%). На втором месте — общение с близкими и друзьями (42%). На третьем месте — прогулки (34%).

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