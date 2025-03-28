В Госдуме раскрыли, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Граждане из разных льготных категорий, включая ветеранов боевых действий, инвалидов, детей-инвалидов и участников Великой Отечественной войны (ВОВ), имеют возможность бесплатно получить путевку в санаторий за счет государства. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, один раз в год, до 1 октября, граждане могут выбрать способ получения набора социальных услуг: в виде ежемесячной денежной выплаты или в натуральной форме. В перечень социальных услуг входит, в частности, санаторно-курортное лечение, а также компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно.

Помимо вышеуказанных категорий граждан путевку могут получить лица, которые пострадали от радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС и вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Кроме того, отправиться в санаторий могут члены семей ушедших из жизни инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, отметила депутат.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что россиянин может получить бесплатную путевку в санаторий, если у него выявили нарушения сна, мигрень, невроз, конъюнктивит или гастрит. Полный список медицинских показаний закреплен приказом Минздрава РФ от 5 мая 2016 года № 281Н.

В некоторых регионах бесплатные путевки полагаются даже беременным, отметил парламентарий. Чтобы получить путевку, необходимо записаться на прием к терапевту и пройти соответствующее медицинское обследование. Решение о направлении в санаторий принимает врачебная комиссия, добавил Чаплин.

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