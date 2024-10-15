Россиянам рассказали, как получить бесплатную путевку в санаторий

Россиянин может получить бесплатную путевку в санаторий, если у него выявили нарушения сна, мигрень, невроз, конъюнктивит или гастрит. Об этом пишет News.ru со ссылкой на слова депутата Госдумы Никиты Чаплина.
Полный список медицинских показаний закреплен приказом Минздрава РФ от 5 мая 2016 года № 281Н. В некоторых регионах бесплатные путевки полагаются даже беременным.
«Ответ на вопрос о бесплатном проезде к месту лечения зависит от конкретного случая и статуса льготников в данном регионе», — уточнил эксперт.
Чтобы получить такую путевку, необходимо записаться на прием к терапевту и пройти соответствующее медицинское обследование. Решение о направлении в санаторий принимает врачебная комиссия, отметил Чаплин.
Траты россиян на санаторный отдых в 2024 году заметно выросли. Расходы на оздоровительные туры в санатории подскочили на 21%.
Ранее российские туроператоры отметили резкий спад бронирований на ноябрьские праздники.