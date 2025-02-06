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Россиянам рассказали о малоизвестных услугах по ОМС

Экономист Капустина назвала ЭКО и лечение акне среди малоизвестных услуг по ОМС
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Максим Блинов/РИА Новости

Существует перечень услуг в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), которые мало известны жителям страны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

По ее словам, в услуги по ОМС входят такие услуги, как лечение акне, партнерские роды, септопластика, вагинопластика и ЭКО. Кроме этого, по данным специалиста, в перечень могут входить исследования МРТ, маммография, а также массаж в случае получения травмы.

Капустина отметила, что по ОМС можно получить путевку на санаторно-курортное лечение, однако данное право распространяется на определенные категории граждан, среди которых участники Великой Отечественной войны, ветераны и участники боевых действий, а также инвалиды. При этом граждане, которые не входят в данный перечень, тоже могут получить путевку в санаторий по рекомендации врача.

До этого эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко сообщила, что человеку не могут отказать в бесплатной медпомощи, если у него нет полиса ОМС. По ее словам, наличие документа проверяется по базе данных. Однако если пациент не зарегистрирован в системе обязательного медицинского страхования, то плановые услуги ему не окажут.

Ранее сообщалось, что платная медицина станет дороже в 2025 году.

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