Россиянин проник в дом бывшей возлюбленной и избил ее

В Башкирии мужчина проник в дом экс-возлюбленной и избил ее

В Башкирии мужчина против воли экс-возлюбленной проник к ней в дом, а затем избил женщину. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Салавате. Предварительно, мужчина пробрался в дом своей бывшей сожительницы против воли последней, а затем причинил ей телесные повреждения.

Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица, а также ходатайствовали о передаче материалов о противоправных действиях мужчины из органов МВД в производство СК. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

До этого в Норильске 40-летний иностранный гражданин устроил драку со знакомым в аэропорту. Нарушителя доставили в дежурную часть. Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичный проступок.

Ранее петербуржец избил свою собаку, чтобы доказать прохожим, что имеет на это право.