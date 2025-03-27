Иностранец устроил драку в российском аэропорту

В Норильске иностранец устроил драку в аэропорту

В Норильске 40-летний иностранный гражданин устроил драку со знакомым в аэропорту. Об этом сообщает региональная транспортная полиция.

Инцидент произошел в аэропорту «Норильск». В ходе ссоры со знакомым иностранец спровоцировал с ним драку. Очевидцы случившегося остановили агрессора и удерживали его до прибытия на место сотрудников правоохранительных органов.

Нарушителя доставили в дежурную часть. Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичный проступок. В его отношении составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Иностранцу назначили административный штраф.

До этого россиянин избил водителя огнетушителем в ходе дорожного конфликта и попал на видео. Все случилось на глазах у детей, стражи порядка проводят проверку.

Ранее петербуржцы устроили «поединок» в автобусе и попали на видео.