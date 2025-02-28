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Российский школьник хотел вызвать проститутку и поплатился

В Ижевске 11-классник хотел вызвать проститутку и стал жертвой мошенников
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Ижевске одиннадцатиклассник стал жертвой аферистов, когда пытался вызвать проститутку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Удмуртия.

По предварительной информации, 18-летний учащийся нашел в интернете сайт с рекламой интимных услуг. Там он выбрал интересующую его девушку и связался с ней по указанному номеру.

«Под предлогом внесения предоплаты, а также оплаты страховок злоумышленница убедила молодого человека перечислить на указанные счета денежные средства. В последующем потерпевшему позвонил мужчина, сообщил, что по его вине заблокирован сайт, и потребовал перевести деньги для «разблокировки системы», — рассказали в полиции.

Только расставшись с 35 тысячами рублей, молодой человек понял, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее житель Саратова перевел аферистам 370 тыс. рублей при заказе интим-услуг.

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