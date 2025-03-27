Петербуржцы устроили «поединок» в автобусе и попали на видео

В Петербурге на видео попало, как пассажиры устроили драку на полу в автобусе

В Санкт-Петербурге пассажиры подрались на полу в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Пассажиры автобуса 211 стали свидетелями жесткого поединка. Конфликт завязался из-за нетрезвого мужчины с пивом. Другому пассажиру не понравилось такое соседство, и он попытался выдворить пьянчугу из автобуса», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как один из мужчин ногой придавливает своего оппонента к полу и кричит.

По информации источника, драка началась после того, как пассажир, который был в состоянии алкогольного опьянения, вернулся в общественный транспорт. Также сообщается, что во время конфликта алкоголь, который был в руках у мужчины, разлился в автобусе. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мужчина избил водителя огнетушителем в ходе дорожного конфликта, который произошел на глазах у детей.

Ранее в Приморье на видео попала драка водителей автобусов на проезжей части.