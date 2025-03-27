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Россиянин избил водителя огнетушителем в ходе дорожного конфликта и попал на видео

В Приморье на видео попала драка с огнетушителем в ходе дорожного конфликта

В Приморском крае мужчина избил водителя огнетушителем в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Замес случился в поселке Преображение. На кадрах разъяренный боец втаптывает ногой голову противника в асфальт и с силой бьет баллоном — предварительно, из-за конфликта на дороге», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины дерутся возле проезжей части. Приморец наносит удары и пинает своего оппонента, а после бьет его огнетушителем и кричит. Далее на записи видно, что к пострадавшему подходит женщина.

По информации источника, конфликт произошел на глазах у детей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого сообщалось, что в городе Уссурийске Приморского края водители автобусов устроили драку на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на дороге. При этом, по информации источника, причины конфликта неизвестны.

Ранее водитель маршрутки напал на женщину на заправке в Подмосковье.

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