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Французская прокуратура запросила для Депардье условный срок

Прокуратура Франции запросила для Депардье полтора года тюрьмы условно
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Stephanie Lecocq/Reuters

Французская прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно для актера Жерара Депардье, которого обвиняют в домогательствах по отношению к двум работницам киноиндустрии. Соответствующее требование было выдвинуто на слушаниях в Париже, сообщает французский телеканал TF1.

«Прокурор попросил суд вынести обвинительный приговор и запросил 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере €20 тыс.», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, прокурор также потребовал организовать принудительное психологическое лечение, а еще — компенсацию гражданским сторонам и регистрацию в реестре сексуальных преступников.

Утром 25 марта в парижском суде начался судебный процесс против Депардье по делу о сексуализированном насилии, актеру грозит до пяти лет тюрьмы.

В прошлом апреле актер был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Одна утверждает, что он «провел ладонями по всему ее телу», после чего сказал в ее адрес «непристойные слова». Произошло это по ее словам во время съемок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году.

Вторая пожаловалась, что Депардье приставал к ней на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. В разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, но он сам отрицает все обвинения.

Ранее Депардье в суде заявил о своей русской натуре.

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