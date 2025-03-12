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В Тюменской области на реке Ишим возникла угроза рекордного по уровню воды паводка

Моор: уровень воды в реке Ишим в Тюменской области может побить рекорд 2024 года
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Shutterstock/sunakri

Уровень воды в реке Ишим в Казанском районе Тюменской области, возможно, превысит рекордное значение 2024 года при условии самого неблагоприятного развития гидрологической обстановки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

«На реке Ишим ожидается уровень воды выше средних многолетних значений. Ориентировочно, с 15 по 20 апреля уровень воды реки существенно превысит отметки опасного явления у населенных пунктов Казанского района», — сказал он.

Данные предварительного прогноза по паводку были представлены Тюменским центром гидрометеорологии. Согласно этой информации, паводок в городе Ишиме, Ишимском и Абатском районах ожидается на уровне 2017 года, однако может побить рекорд прошлого года при неблагоприятных условиях. В данный момент в области готовят материалы для строительства насыпей и укреплений, уточняется количество домов, которые могут быть подтоплены.

В мае 2024 года уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг отметки в 1230 см. Из-за половодья на федеральной трассе Р-402, которая проходит рядом с населенным пунктом, было организовано реверсивное движение.

До этого вероятность наводнения в Кургане нынешней весной оценили в 15%.

Ранее Путин дал указания по компенсациям после паводка.

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