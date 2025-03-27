В Ленобласти начали проверку после пожара с тремя пострадавшими

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в жилом доме в Приморске

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме в городе Приморске, расположенном в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Как рассказали в надзорном ведомстве, на месте происшествия находятся сотрудники аварийных и экстренных служб. Их работу координирует исполняющий обязанности Выборгского городского прокурора Андрей Есин.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана комплексная оценка обстоятельствам произошедшего. Соблюдение прав и законных интересов жильцов находится на контроле городской прокуратуры», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в настоящее время специалисты устанавливают конкретные причины случившегося.

В свою очередь, пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ленинградской области в Telegram-канале написала, что площадь пожара составила 90 квадратных метров. В результате возгорания пострадали три человека, они находятся в больнице.

О пожаре в жилом доме в городе Приморске стало известно днем 27 марта. По данным Telegram-канала «78 | Новости», в здании мог взорваться газовый баллон. Официальных подтверждений этой версии пока не было.

При этом в администрации региона рассказали, что травмы получили ребенок и двое взрослых. Несовершеннолетний и один взрослый отравились продуктами горения. Еще одна женщина выпала из окна в квартире на третьем этаже, медики диагностировали у нее переломы конечностей и ушибы.

Ранее в Москве ликвидировали возгорание в элитном жилом комплексе.