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В центре Москвы ликвидировали открытое горение в элитном ЖК

МЧС РФ: в московском ЖК «Роза Росса» ликвидировали открытое горение

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в здании гостиничного комплекса с апартаментами, расположенном на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в заявлении.

До этого в ведомстве рассказали, что всего к тушению огня были привлечены 70 специалистов. Они, в свою очередь, задействовали 20 единиц техники. В том числе сотрудники экстренных служб установили подъемные механизмы по периметру здания.

Днем 24 марта в российской столице загорелся элитный жилой комплекс (ЖК) «Роза Росса», который находится на пересечении улиц Зубовской и Тимура Фрунзе. Как писал Telegram-канал Mash, пламя охватило верхние этажи одного из зданий.

По информации журналистов, пожар произошел, когда на крыше проводились ремонтные работы. Здесь загорелась временная деревянная конструкция, которая была установлена еще в 2024 году.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. В момент пожара ЖК еще не был заселен, при этом огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Ранее на Центральном рынке в Великом Новгороде загорелось двухэтажное здание.

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