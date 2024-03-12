В Саратовской области водитель напал на подростка из-за неоплаченного проезда в автобусе

Жителя Саратовской области подозревают в нападении на подростка, который не смог заплатить за проезд. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на остановке «Горная» в городе Балашов. По предварительной информации, водитель высадил 17-летнего юношу. После этого мужчина начал толкать молодого человека и нанес удар ногой.

Правоохранители установили личности участников конфликта. На данный момент специалисты проводят проверку. Процесс находится на контроле прокуратуры.

Как сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области», подросток попытался оплатить проезд транспортной картой, но терминал не сработал. Молодой человек вышел, но водитель отправился за ним и напал.

Ранее возвращающегося домой после лечения участника СВО высадили из самолета в Москве.