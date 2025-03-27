Человек пропал без вести во время пожара из-за взрыва в жилом доме в Ленобласти

В Приморске мужчина пропал без вести после взрыва и пожара в жилом доме

В Приморске мужчина пропал без вести после того, как в одном из жилых домов произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Пропавший без вести мог не выжить в эпицентре взрыва. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб проверяют информацию, на данный момент войти в квартиру, где мог находиться мужчина, не получается.

Сообщается также, что девушка сломала обе ноги, когда выпрыгнула с третьего этажа во время пожара, пытаясь спастись от распространявшегося огня. Ей оказывают медицинскую помощь.

Предварительно, в здании взорвался газовый баллон. Огонь перекинулся с третьего этажа на четвертый. Пострадали три человека — один ребенок и двое взрослых. Один из взрослых и ребенок получили отравление продуктами горения.

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