Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Человек пропал без вести во время пожара из-за взрыва в жилом доме в Ленобласти

В Приморске мужчина пропал без вести после взрыва и пожара в жилом доме
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Приморске мужчина пропал без вести после того, как в одном из жилых домов произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Пропавший без вести мог не выжить в эпицентре взрыва. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб проверяют информацию, на данный момент войти в квартиру, где мог находиться мужчина, не получается.

Сообщается также, что девушка сломала обе ноги, когда выпрыгнула с третьего этажа во время пожара, пытаясь спастись от распространявшегося огня. Ей оказывают медицинскую помощь.

Предварительно, в здании взорвался газовый баллон. Огонь перекинулся с третьего этажа на четвертый. Пострадали три человека — один ребенок и двое взрослых. Один из взрослых и ребенок получили отравление продуктами горения.

Ранее появились подробности о пожарных, пострадавших при тушении нефтебазы на Кубани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами