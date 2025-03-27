Путин возложил цветы к памятнику защитникам Заполярья

Путин возложил цветы к монументу «Защитникам Заполярья» на сопке Зеленый Мыс

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» на сопке Зеленый Мыс в Мурманске. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На сопке в годы Великой Отечественной войны находились расчеты советских войск, отражавшие атаки врага, отметили в Кремле.

Основу скульптурной композиции высотой свыше 42 метров составляет символическая фигура воина в каске и плащ-палатке с автоматом за плечом.

Монумент был открыт в 1974-м, а год спустя здесь перезахоронили останки неизвестного солдата и зажгли Вечный огонь.

Незадолго до этого сообщалось, что Путин прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом. Самолет президента РФ совершил посадку в Международном аэропорту имени Николая II.

В период с 26 по 27 марта в административном центре региона проходит Международный арктический форум, организатором которого выступают «Росконгресс» совместно с правительством страны. Мероприятие посвящено 500-летию с момента открытия Северного морского пути (СМП), а его девизом стала фраза «На Севере — жить!».

Ранее Путин рассказал о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне.