Мишустин назвал приоритет в работе правительства РФ

Мишустин: приоритетом для правительства остается забота о бойцах СВО и их семьях

В числе безусловных приоритетов работы правительства РФ была и продолжает оставаться забота об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях, а также о жителях приграничных и новых регионов России. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

На заседании правительства в четверг он коротко прокомментировал итоги прошедшего накануне ежегодного отчета кабмина в Государственной думе.

«Особое внимание уделили мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Безусловно, забота о них была и останется в числе абсолютных приоритетов правительства, как и о жителях наших приграничных и новых регионов, которым сегодня приходится справляться с трудностями», — сказал премьер.

В начале марта президент России Владимир Путин поручил разработать базовый региональный стандарт социальной помощи бойцам спецоперации до 7 апреля. За исполнение поручения глава государства назначил ответственными высших должностных лиц субъектов и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей курянам за потерю имущества.