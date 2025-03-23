Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мексике местные жители избили туриста, который залез на священное сооружение майя

Мексиканцы избили туриста, забравшегося на пирамиду в Чичен-Ице

Жители Мексики едва не устроили самосуд над немецким туристом, который поднялся по ступеням храма майя. Видео, снятое очевидцами инцидента, опубликовал Daily Mail.

Все произошло 20 марта на территории храма Кукулькана в Чичен-Ице. На кадрах видно, как мужчина бежит вверх по крутым ступеням священного сооружения в виде 25-метровой пирамиды, а очевидцы из числа местных жителей освистывают его.

Для того, чтобы поймать иностранца, охранникам-мексиканцам также пришлось залезть на пирамиду. Пока они сопровождали нарушителя к выходу из комплекса, несколько человек успели его ударить. Какое наказание теперь грозит туристу, не уточняется.

Известно, что с 2008 года подъем на древнюю пирамиду запрещен. Эта мера направлена ​​на защиту исторической и культурной ценности этого места.

Ранее двух туристов из Японии застали за фотографированием со спущенными штанами на фоне Великой Китайской стены и депортировали из Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами