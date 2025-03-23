В Мексике местные жители избили туриста, который залез на священное сооружение майя

Жители Мексики едва не устроили самосуд над немецким туристом, который поднялся по ступеням храма майя. Видео, снятое очевидцами инцидента, опубликовал Daily Mail.

Все произошло 20 марта на территории храма Кукулькана в Чичен-Ице. На кадрах видно, как мужчина бежит вверх по крутым ступеням священного сооружения в виде 25-метровой пирамиды, а очевидцы из числа местных жителей освистывают его.

Для того, чтобы поймать иностранца, охранникам-мексиканцам также пришлось залезть на пирамиду. Пока они сопровождали нарушителя к выходу из комплекса, несколько человек успели его ударить. Какое наказание теперь грозит туристу, не уточняется.

Известно, что с 2008 года подъем на древнюю пирамиду запрещен. Эта мера направлена ​​на защиту исторической и культурной ценности этого места.

Ранее двух туристов из Японии застали за фотографированием со спущенными штанами на фоне Великой Китайской стены и депортировали из Китая.