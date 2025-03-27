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Россиянам рассказали, как выбрать хороший авокадо

Врач Пристанский: хороший авокадо должен быть мягким
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Depositphotos

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в эфире «Радио 1» рассказал, как выбрать хороший авокадо. В первую очередь, по его словам, плод необходимо осмотреть на наличие повреждений.

«Авокадо должен быть мягким. <...> На нем могут присутствовать потемнения на самой шкурке, шкурка должна быть. Есть еще темный авокадо — коричневато-фиолетовый будто — это такой сорт. Мы берем этот плод, он должен быть упругим, но в то же время легко играть в руке», — объяснил эксперт.

Он добавил, что у каждого из фруктов должна быть плодоножка, которую нужно «отковырять» и посмотреть, нет ли там вкраплений.

Как отмечал американский диетолог и кардиолог Стивен Гандри, авокадо можно считать полноценным источником полезных жиров и клетчатки — пищевых волокон, улучшающих пищеварение. Также употребление этого продукта может улучшить качество питания и снизить вес.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты важно включить в рацион весной.

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