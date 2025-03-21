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Россиянам рассказали, какие продукты важно включить в рацион весной

Врач Соколов: весной важно употреблять орехи, рыбу и цитрусовые
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Весной важно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами, калием и магнием, такие как орехи, жирная рыба и зелень. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

Специалист отметил, что смена сезонов может повлиять на уровень холестерина и артериальное давление, поэтому важно контролировать рацион.

«Ягоды, шпинат, свекла и авокадо содержат полезные микроэлементы, которые поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Чеснок и лук помогают улучшить кровоток и снизить уровень вредного холестерина. А вот жареная и жирная пища может привести к ухудшению состояния сосудов и повышению давления», — сказал Соколов.

Врач Ирина Крашкина до этого говорила, что свежие овощи и фрукты должны стать ключевой частью рациона весной. По ее словам, организму при смене сезонов нужны витамины и микроэлементы, которые укрепляют иммунитет и поддерживают энергетический баланс. Особое внимание стоит уделить витаминам C, D, а также железу и магнию. Кроме того, важны полезные жиры и белки.

Ранее эксперт рассказала, каких продуктов стоит избегать аллергикам весной.

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