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Врач рассказал, как авокадо помогает похудеть

Daily Mail: полезные жиры и клетчатка в авокадо продлевают ощущение сытости
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BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

По словам американского диетолога и кардиолога Стивена Гандри, авокадо можно считать полноценным источником полезных жиров и клетчатки — пищевых волокон, улучшающих пищеварение. Также употребление этого продукта может улучшить качество питания и снизить вес. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Гандри объяснил, что авокадо богато мононенасыщенными жирами и пребиотическими волокнами, которые поддерживают здоровое пищеварение и способствуют лучшему усвоению полезных веществ. Регулярное потребление авокадо может помочь снизить вес за счет длительного ощущения сытости, что, в свою очередь, снижает тягу к перееданию.

Врач также сослался на исследование, проведенное специалистами из Департамента диетологических наук Университета штата Пенсильвания. Результаты показали, что у участников, ежедневно съедавших по одному авокадо, улучшились пищевые привычки и общее состояние здоровья.

Кроме того, авокадо поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты. Этот плод также богат витаминами и антиоксидантами. Кардиолог добавил, что среднее авокадо содержит около 10 граммов клетчатки — растительных волокон, нормализующих пищеварение и обмен веществ.

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