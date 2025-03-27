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В Ростовской области усилят защиту объектов энергетики от беспилотников

Росгвардия обязала владельцев ТЭК Ростовской области усилить защиту от дронов
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Depositphotos

В Ростовской области региональное управление Росгвардии обязало владельцев объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) установить средства радиоэлектронной борьбы и усилить охрану в связи с атаками украинских беспилотников. Об этом заявил начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Мы обязали собственников объектов [ТЭК] усилить свою охрану, приобрести средства электронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — отметил он.

Жигула подчеркнул, что Росгвардия уже выдала дополнительное вооружение охранным структурам, которые защищают объекты в регионе.

Начальник регионального управления ведомства добавил, что большое количество дронов сбивают в зоне подлета к объектам жизнеобеспечения и ТЭК.

В частности, 24 марта в Ростовской области за час уничтожили 17 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, беспилотники были сбиты в период с 22:20 до 23:10 по московскому времени.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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