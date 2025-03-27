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Внутри затонувшего у берегов Хургады батискафа остались пять человек

РИА Новости: внутри затонувшего в Египте батискафа остаются пять человек
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almasryalyoum.com

Внутри батискафа, потерпевшего крушение у побережья Хургады, остаются пока пять человек. Об этом сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта.

Трагедия с прогулочным батискафом произошла в Красном море 27 марта в километре от берега около 10 часов утра (11:00 мск). По последним данным, в инциденте погибло шесть человек, а еще девять получили травмы.

Туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Издание отметило, что затонувшая подлодка уже несколько лет работает и это было не первое погружение — батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа.

На борту помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане. Генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.

Ранее в Мексике местные жители избили туриста, который залез на священное сооружение майя.

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