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Врач назвал главную ошибку худеющих

Врач Пристанский: во время диеты нельзя допускать перегибов в питании
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Freepik.com

Главной ошибкой худеющих являются перегибы в питании, такие как полный отказ от углеводов или изнурительное голодание. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог-нутрициолог Роман Пристанский. Он подчеркнул, что диета — это далеко не всегда преодоление, боль и стресс.

«Если мы говорим о структуре питания как о скелете, то здесь самое важное — понимать собственный расход энергии в пространство. Далее добавляем коэффициент активности, определяемся с калорийностью, и уже от этого идем», — сказал диетолог.

Действенной «пищевой премудростью», которая поможет сбросить лишние килограммы, по его словам, является отказ от углеводов за четыре часа до отбоя. Также он посоветовал не забывать про физические нагрузки и режим сна.

Недавно ученые из Медицинского Университета Фудзита выяснили, что не только состав пищи, но и скорость ее употребления играет важную роль в контроле веса. По их словам, замедление темпа трапезы может помочь снизить потребление калорий, а значит, уменьшить риск ожирения и сопутствующих заболеваний.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты помогут похудеть.

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