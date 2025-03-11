Названы фрукты, которые очистят организм от токсинов

Фрукты с высоким содержанием антиоксидантов помогут бороться со свободными радикалами, усиливающими воспаление, и хроническими заболеваниями, а также выведут токсины из организма. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

К ним относятся витамины А, С и Е, бета-каротин, лютеин, ликопин и селен. Они уточнили, что к фруктам с наиболее высоким содержанием антиоксидантов относятся вишня, ежевика, малина, клубника и черника, курага, чернослив, сушеные ягоды годжи, гранат. Кроме того, они присутствуют в соке фиолетового винограда, гуаве и ягодах асаи.

Специалисты добавили, что растительная диета может защитить от хронических заболеваний, связанных с окислительным стрессом. Среди них — болезни сердца и рак.

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что любая кисломолочная продукция и фрукты помогут улучшить микрофлору кишечника, от которой зависит самочувствие человека и состояние его иммунитета. По его словам, полезные бактерии в кишечнике помогают бороться с вредными бактериями и синтезом витаминов.

Ранее врач рассказал, какие фрукты могут быть опасны для пожилых.