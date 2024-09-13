Делягин назвал власти Белгородской области участниками конфликта в ГК «Агро-Белогорье»

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин заявил, что власти Белгородской области являются полноценными участниками конфликта вокруг ГК «Агро-Белогорье» и призвал контролирующие органы обратить внимание на ситуацию в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Поводом для заявления стал обнародованный факт о том, что корпорация «Развитие» получила в доверительное управление долю в белгородском агрохолдинге «Агро-Белогорье». Об этом стало известно из материалов областного Арбитражного суда. Напомним, «Развитие» является региональным институтом по привлечению инвестиций с участием госкапитала.

По мнению Делягина, таким образом власти Белгородской области становятся активным участником корпоративного спора на стороне офшорного олигарха, основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

«Участие региональных властей придает происходящему ощущение легитимности, усиливая позиции офшорной стороны «спора хозяйствующих субъектов». В кровавом прошлом это было стандартной стратегией рейдеров», — написал он.

Ранее СМИ опубликовали план по «установлению контроля» над ООО «ГК Агро-Белогорье» со стороны ООО «ГК Русагро». Первым пунктом там указана передача части принадлежащих «Русагро» долей агрохолдинга в доверительное управление Белгородской области.

Согласно документу, еще 25% долей, принадлежащих основному владельцу Владимиру Зотову, предполагалось получить через арбитражные суды. В этом случае доля «Русагро» в компании выросла бы до 47,5%. Данный пункт плана также совпадает с развивающимися событиями. По иску компании Вадима Мошковича суд перевел на нее права и обязанности покупателя 25% доли ООО «ГК Агро-Белогорье». Четверть активов крупнейшего в стране животноводческого предприятия была оценена судьей в 2,5 тыс. рублей.

Из опубликованного документа следует, что далее предполагается обвинение акционеров «Агро-Белогорья» Владимира Зотова и Ларисы Ковалевой в крупных хищениях и неправомерных сделках, подача исков о возмещении ими многомиллиардных убытков, исключении из участников общества «Агро- Белогорье» и привлечении к ответственности по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Это выводит события далеко за рамки рейдерства и придает захвату офшорной компанией работающего российского бизнеса новое измерение, касающееся множества самых обычных людей. Дело в том, что под «незаконным действиями по выводу 6 млрд руб.» и «сделками по отчуждению», похоже, понимается реализация благотворительных проектов руководства «Агро-Белогорье», — отметил Делягин.

По его словам, холдинг активно строит парки отдыха, школы, храмы, оказывает многомиллионную помощь СВО и ее участникам.

«Лента.ру» отмечает, что о серьезности намерений компании Вадима Мошковича может говорить тот факт, что весной ГК «Русагро» переехала из Тамбова в Белгород. Журналисты не исключают, что одной из причин переезда стало желание ее руководства быть ближе к активам «Агро-Белогорья».

Как отмечает «Независимая газета», с момента покупки своей доли «Русагро» не скрывало намерений поглотить «Агро-Белогорье».