Логопед раскрыла, можно ли в зрелом возрасте избавиться от дефектов речи

Дефекты речи, такие как заикание или трудности с произношением отдельных букв и звуков, легче исправить в детстве, однако это можно сделать и в зрелом возрасте. Об этом в беседе с Life сообщила логопед, педагог, основатель детских центров «Матрешкино» Наталья Лебедева. Первым шагом к решению проблемы является ее осознание, напомнила эксперт.

«Следующим шагом я бы рекомендовала обратиться к специалисту. Логопед может помочь выявить конкретные трудности и предложить индивидуальную программу коррекции. Здесь будут предложены специальные упражнения для развития речевых навыков, занятия по улучшению уверенности в себе», — сказала Лебедева.

Важно помнить, что работа над речью — это процесс, требующий времени и терпения, но все вложения точно окупятся, добавила она.

Детский невролог Анна Дрейманис до этого рассказала, как справиться с задержкой речевого развития у ребенка.

По ее словам, логопед, психолог и невролог помогут выявить причину проблемы, а также предотвратить возможные трудности в будущем. Кроме того, врач советует общаться с ребенком с самого рождения, задавать вопросы и комментировать происходящее вокруг, чтобы он постепенно осваивал язык.

Ранее врач перечислила тревожные сигналы задержки речевого развития у детей.