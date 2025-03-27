Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Логопед раскрыла, можно ли в зрелом возрасте избавиться от дефектов речи

Логопед Лебедева: в зрелом возрасте избавиться от дефектов речи можно
close
Shutterstock

Дефекты речи, такие как заикание или трудности с произношением отдельных букв и звуков, легче исправить в детстве, однако это можно сделать и в зрелом возрасте. Об этом в беседе с Life сообщила логопед, педагог, основатель детских центров «Матрешкино» Наталья Лебедева. Первым шагом к решению проблемы является ее осознание, напомнила эксперт.

«Следующим шагом я бы рекомендовала обратиться к специалисту. Логопед может помочь выявить конкретные трудности и предложить индивидуальную программу коррекции. Здесь будут предложены специальные упражнения для развития речевых навыков, занятия по улучшению уверенности в себе», — сказала Лебедева.

Важно помнить, что работа над речью — это процесс, требующий времени и терпения, но все вложения точно окупятся, добавила она.

Детский невролог Анна Дрейманис до этого рассказала, как справиться с задержкой речевого развития у ребенка.

По ее словам, логопед, психолог и невролог помогут выявить причину проблемы, а также предотвратить возможные трудности в будущем. Кроме того, врач советует общаться с ребенком с самого рождения, задавать вопросы и комментировать происходящее вокруг, чтобы он постепенно осваивал язык.

Ранее врач перечислила тревожные сигналы задержки речевого развития у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами