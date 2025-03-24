Врач перечислила тревожные сигналы задержки речевого развития у детей

Отсутствие реакции ребенка на голос и звуки в возрасте одного-трех месяцев может быть одним из тревожных сигналов задержки речевого развития. Об этом kp.ru рассказала детский невролог Анна Дрейманис.

По ее словам, в шесть месяцев должно насторожить отсутствие гуления и лепета, в год — непонимание обращенных к ребенку слов, в два года — неумение составлять простые фразы из двух слов. Эксперт добавила, что в три-семь лет дети не должны строить только короткие предложения и неправильно произносить звуки.

В каждом из этих случаев она посоветовала обращаться к специалисту, поскольку раннее выявление нарушений в развитии речи поможет определить причины и скорректировать их.

«Если ребенок начал терять уже приобретенные навыки — это тоже повод для консультации с врачом», — добавила Дрейманис.

Логопед-дефектолог Ольга Миронова до этого говорила, что задержка речевого развития, когда ребенок не говорит фразами к 2,5–3 годам, молчит или говорит очень мало, является одним из поводов обратиться к логопеду.

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