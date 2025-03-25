Врач рассказала, как справиться с задержкой речевого развития у ребенка

Обследование у невролога, логопеда и психолога поможет справиться с задержкой речевого развития у ребенка. Об этом kp.ru рассказала детский невролог Анна Дрейманис.

По ее словам, они помогут выявить причину проблемы, а также предотвратить возможные трудности в будущем, если получить своевременную помощь на ранней стадии. Кроме того, врач советует общаться с ребенком с самого рождения, задавать вопросы и комментировать происходящее вокруг, чтобы он постепенно осваивал язык.

Для развития речи также важно играть, развивать мелкую моторику, читать и учиться слушать вместе с детьми. Так, нужно обращать внимание на звуки вокруг, например, лай собаки, шум ветра, гул самолета, и обсуждать услышанное.

«Доказано, что ребенок уже внутриутробно способен различать звуки (это происходит примерно на 12-16-й неделе) и даже реагирует на них (начиная с на 24-й недели). Поэтому если вы планируете стать мамой и папой, как можно больше говорите с малышом еще во время беременности», — добавила Дрейманис.

Логопед-дефектолог Ольга Миронова до этого говорила, что задержка речевого развития, когда ребенок не говорит фразами к 2,5–3 годам, молчит или говорит очень мало, является одним из поводов обратиться к логопеду.

Ранее врач перечислила тревожные сигналы задержки речевого развития у детей.