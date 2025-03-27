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Петербуржца задержали за комментарий

Актера Рогаву задержали за сравнение членов «РДК» с российским обществом
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Актера массовки из Санкт-Петербурга Вахтанга Рогаву задержали и отправили под стражу за то, что в социальной сети он сравнил членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) («РДК») с российским обществом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные следственного комитета.

«В данном комментарии Рогава сравнивал нормальных членов «РДК» с «выведенным совковым стадом», то есть российским обществом», — заявили в ведомстве.

Его обвиняют в оправдании терроризма. Мужчине 31 год. Он является выпускником Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Он работал актером массовки, а затем занимался рекламой в агентстве по организации культурных мероприятий.

7 марта первокурсницу из Москвы задержали по подозрению в вербовке для РДК.

По версии следствия, в 2022 году она присоединилась к батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), находясь на территории Турции, а затем вышла на связь с координаторами «РДК» и начала работать вербовщицей, а также собирать средства в пользу корпуса. С 2023 года она занималась этим в одном из хостелов в Турции, а затем приехала в Россию и продолжила вербовку через интернет.

Ранее красноярца задержали в Крыму за призывы вступить в «РДК».

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