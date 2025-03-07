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Московскую студентку заподозрили в работе на «Азов» и РДК

Baza: первокурсницу из Москвы задержали по подозрению в вербовке для РДК
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Андрей Стенин/РИА Новости

Первокурсницу из Москвы задержали по подозрению в вербовке для «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Девушка в возрасте 21 года была задержана на съемной квартире на проезде Шокальского 4 марта. По версии следствия, в 2022 году она присоединилась к батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), находясь на территории Турции, а затем вышла на связь с координаторами РДК* и начала работать вербовщицей, а также собирать средства в пользу корпуса. С 2023 года она занималась этим в одном из хостелов в Турции.

Как считают следователи, с 2024 года девушка занималась вербовкой в ряды РДК уже из России, через интернет. В этом же году она поступила в Государственный университет просвещения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Ей грозит 20 лет лишения свободы.

До этого в Москве задержали мужчину, который стремился попасть в ряды украинского «РДК».

Ранее в Вологде задержали экс-кандидата в депутаты гордумы Новикова за пропаганду РДК.

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