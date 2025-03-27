Врач рассказала, чем чипсы опасны для здоровья детей

Чипсы вредят здоровью пищеварительной системы детей только при чрезмерном и частом употреблении. Об этом kp.ru рассказала старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Минздрава России, доктор медицинских наук Елена Павловская.

Она отметила, что в них содержится большое количество соли и трансжиров, которые могут повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, инфаркта, инсульта и гипертонии. При этом для детей и подростков чипсы особенно опасны тем, что они формируют неправильные пищевые привычки.

«Дети, особенно младшего возраста, начинают воспринимать чипсы как норму питания, если родители включают этот продукт в семейный рацион. А это закладывает основу для неправильного пищевого поведения в будущем и повышает риски ожирения и хронических заболеваний во взрослом возрасте», — отметила Павловская.

Директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН Рогова, кандидат технических наук Дмитрий Куликов до этого говорил, что в одной порции чипсов содержится до 500-600 калорий, что в несколько раз больше, чем в таком же объеме овощей и фруктов. Их регулярное употребление в пищу приводит не только к набору лишнего веса, но и к «вкусовому дальтонизму».

Ранее сообщалось, что чипсы хотят запретить детям по примеру энергетиков.