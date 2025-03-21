Россиян предупредили о вкусовом дальтонизме у детей от чипсов

В одной порции чипсов содержится до 500-600 калорий, что в несколько раз больше, чем в таком же объеме овощей и фруктов. Их регулярное употребление в пищу приводит не только к набору лишнего веса, но и к «вкусовому дальтонизму», рассказал RT директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН Рогова, кандидат технических наук Дмитрий Куликов.

Из-за «вкусового дальтонизма» дети теряют порог восприятия сладких, соленых и кислых вкусов. В результате они начинают сильно переедать такие продукты. Также нужно учитывать, что в чипсах много соли, а значит, они повышают артериальное давление и риски развития гипертонии, отметил эксперт. В чипсах много натрия, что сильно «нагружает» почки и замедляет выведение жидкости из организма.

«Многие производители добавляют ароматизаторы, красители и консерванты для улучшения вкуса и продления срока хранения чипсов. Некоторые из этих добавок могут вызывать аллергические реакции и негативно сказываться на пищеварительной системе», — подчеркнул врач.

При изготовлении картофельных чипсов овощ жарят, что приводит к образованию акриламида – это канцероген. При его длительном воздействии на организм растет риск развития онкозаболеваний, рассказал Куликов. По его словам, проблемой является тот факт, что чипсы люди в основном едят не из-за голода, а из-за привыкания к ним и нарушения пищевого поведения. Никаких витаминов и минералов в этом продукте нет, поэтому нужно помнить, что заменить чипсами полноценный прием пищи невозможно, подчеркнул специалист.

«Рекомендуется ограничить их потребление и заменять их более здоровыми альтернативами, такими как свежие овощи, фрукты или орехи», — заключил Куликов.

До этого глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов призвал премьер-министра Михаила Мишустина ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям. Он отметил, что еще в 2020 году ВОЗ рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в этот список входят и чипсы. Согласно данным организации, потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца, и в 2023 году в списке самых вредных продуктов, составленным ВОЗ, чипсы были на первом месте.

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