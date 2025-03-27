В Курской области сняли на видео пса, охранявшего погибших хозяев

Российские военные во время проведения операции по освобождению Курской области от украинских войск нашли истощенного пса, который охранял тела своих погибших хозяев. Кадры с питомцем опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».

Видео снято, предположительно, в подвале одного из домов.

«Тут было два трупа, она охраняет, видимо, своих хозяев», — говорит голос за кадром.

Судя по видеоролику, пес сильно истощен и практически не реагирует на бойцов. Рядом с ней лежат два тела, один из погибших одет в обычную одежду.

До этого Следственный комитет России сообщил, что 24 марта украинские военные с помощью беспилотника осуществили сброс взрывного устройства на жилой дом в поселке Коренево в Курской области. Пострадал 12-летний ребенок и один взрослый. Еще одно взрывное устройство было сброшено на продуктовый магазин в Хомутовском районе региона.

Ранее сообщалось, что в Курской области снимут сериал о событиях в приграничье.