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В Курской области сняли на видео пса, охранявшего погибших хозяев

Бойцы ВС РФ нашли в Курской области истощенного пса, охранявшего погибших хозяев
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Telegram-канал «Белорусский силовик»

Российские военные во время проведения операции по освобождению Курской области от украинских войск нашли истощенного пса, который охранял тела своих погибших хозяев. Кадры с питомцем опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».

Видео снято, предположительно, в подвале одного из домов.

«Тут было два трупа, она охраняет, видимо, своих хозяев», — говорит голос за кадром.

Судя по видеоролику, пес сильно истощен и практически не реагирует на бойцов. Рядом с ней лежат два тела, один из погибших одет в обычную одежду.

До этого Следственный комитет России сообщил, что 24 марта украинские военные с помощью беспилотника осуществили сброс взрывного устройства на жилой дом в поселке Коренево в Курской области. Пострадал 12-летний ребенок и один взрослый. Еще одно взрывное устройство было сброшено на продуктовый магазин в Хомутовском районе региона.

Ранее сообщалось, что в Курской области снимут сериал о событиях в приграничье.

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