В Курской области снимут сериал о событиях в приграничье

Хинштейн: прорабатываем сценарий сериала о событиях в курском приграничье

Сериал, посвященный событиям в приграничных районах Курской области, снимут на территории региона. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, планируется увековечить события августа 2024 года. Так, в Курске и в Судже должны появиться музеи, формирование коллекции уже началось, отметил глава региона.

«К тому же сейчас прорабатываем сценарий будущего сериала, посвященного событиям в приграничье», — написал Хинштейн.

13 марта профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что об операции «Поток» Вооруженных сил РФ, в ходе которой российские военные использовали газовую трубу, чтобы попасть в Суджу, будут снимать фильмы и писать книги.

До этого в Курской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины был частично разрушен Суджанский краеведческий музей. Основной фонд включал более 10,5 тысячи экспонатов. Сотрудникам музея удалось спасти 457 артефактов, среди них наиболее ценные предметы живописи, археологические находки, знаки отличия, ковры и книги.

Ранее сообщалось, что из разрушенного музея в Судже удалось спасти почти 500 ценных артефактов.