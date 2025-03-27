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Дерево упало на электричку в Подмосковье

«112»: движение электричек в Подмосковье перекрыло упавшее дерево
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Telegram-канал «112»

Движение электричек на Савеловском направлении в Подмосковье перекрыло упавшее дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Береза упала на вагон одной из электричек, ехавшей из Лобни в Икшу. В результате инцидента никто не пострадал, однако электропоезда в этом направлении ходить перестали. При этом поезда на Москву на этом направлении продолжают ходить.

26 марта в Москве было приостановлено движение поездов на D2 и Курском направлении. Причиной стала остановка одного из железнодорожных составов по техническим причинам.

До этого неизвестные обстреляли электричку с пассажирами на станции МЦД-2 «Трикотажная» в Москве.

По словам очевидцев, кто-то пробил окна, как только поезд тронулся с места. На кадрах с места происшествия были видны отверстия от пуль на некоторых стеклах.

Ранее группа подростков напала сразу на несколько электричек в Подмосковье.

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