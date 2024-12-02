На видео попало, как подростки разгромили несколько электричек в Подмосковье

2 декабря группа подростков напала сразу на несколько электричек в Подмосковье. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«В Московской области завелась банда подростков, которые нападают на машинистов и электрички. Например, на станции Воронок компания хулиганов пыталась громить вагон, проникнуть внутрь и избить помощника машиниста поезда. Пишут, что это не единичный случай», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как несколько подростков ногами бьют двери электропоезда, пытаясь проникнуть внутрь, остальные школьники снимают происходящее на телефон. Во время второго нападения запечатлели злоумышленников уже внутри транспорта, подростки пытались взломать дверь в кабину машиниста и избить его.

Сообщается, что нарушителям не понравилось замечание сотрудника РЖД по поводу курения и хамского поведения в вагоне электрички. Видеоматериалы уже передали в правоохранительные органы.

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