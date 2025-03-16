Неизвестные обстреляли электричку с пассажирами в Москве

В Москве на станции «Трикотажная» МЦД-2 (второй линии Московских центральных диаметров, связывающей Курское и Рижское направления Московской железной дороги) неизвестные обстреляли электричку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, кто-то пробил окна, как только поезд тронулся с места. На кадрах с места происшествия видны отверстия от пуль на некоторых стеклах. Женщина, которая сняла видео из вагона электрички после произошедшего, спрашивает у других пассажиров, заметили ли они мужчину с пистолетом.

Telegram-канал уточняет, что очевидцы поставили в известность о случившемся службу безопасности.

2 декабря прошлого года группа подростков напала сразу на несколько электричек в Подмосковье. На кадрах видно, как несколько несовершеннолетних ногами бьют двери электропоезда, пытаясь проникнуть внутрь, остальные школьники снимают происходящее на телефон. Во время второго нападения запечатлели злоумышленников уже внутри транспорта, они пытались взломать дверь в кабину машиниста и избить его.

Ранее 450 пассажиров поезда попали в заложники.