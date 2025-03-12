Российский врач назвала самый опасный сахарозаменитель

Аспартам – это искусственный подсластитель, который не повышает уровень сахара в крови и не калориен. Он широко используется в пищевой промышленности – в диетической коле, жевательных резинках, йогуртах, мороженом, его также добавляют в леденцы от кашля, и он встречается в составе зубной пасты, рассказала «Газете.Ru» Юлия Катхурия, врач-эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Катхурия.

«Недавно появилось новое исследование, согласно которому потребление аспартама связано с развитием атеросклероза, заболевания сосудов, при котором на их стенках образуются атеросклеротические бляшки из холестерина, жиров и кальция. Утверждается, что этот сахарозаменитель повышает уровень инсулина, активируя парасимпатическую нервную систему, что в свою очередь усиливает воспаление сосудов», — отметила она.

Ранее также были заявления о том, что аспартам может приводить к развитию онкологических заболеваний, но ВОЗ не подтвердила эту информацию, отметив ограниченность доказательств. По текущему исследованию пока не было никаких заявлений со стороны официальных ведомств здравоохранения. Кроме того, безопасность аспартама изучалась десятилетиями, и большинство регуляторов, включая ВОЗ, FDA и EFSA, признают его безопасным в допустимых дозах. Поэтому нет веских доказательств, требующих отказа от продуктов с аспартамом. Его по-прежнему рекомендуют употреблять в количестве 40 мг на 1 кг массы тела в сутки.

«Самым безобидным сахарозаменителем считается натуральная стевия. Ее делают из экстракта листьев вечнозеленого многолетнего растения. Она не вызывает скачков инсулина и не оказывает отрицательного воздействия на печень. Однако с этим сахарозаменителем стоит быть осторожным людям с пониженным артериальным давлением и с серьезными заболеваниями ЖКТ», — объяснила врач.

Среди всех сахарозаменителей наиболее вредным считается искусственно синтезированная фруктоза.

«Она калорийна, умеренно повышает сахар крови, ведет к набору веса, некорректной работе печени, повышению уровня триглицеридов и мочевой кислоты», — резюмировала эксперт.

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