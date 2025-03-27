«Нелюдимые и скрытные»: россиянам рассказали, как уберечь детей от мошенников

Детям важно рассказывать о мошенниках и способах защиты от них, приводя конкретные примеры. Важно также отслеживать состояние ребенка, чтобы вовремя понять, что он попал под влияние злоумышленников, предупредила в пресс-центре НСН психолог Анна Баленко.

Родители должны проводить с детьми время, выстраивая доверительные отношения – это позволит быстро заметить, если у ребенка изменится эмоциональный фон, считает специалист.

«Мошенники «обрабатывают» детей не один день! Это продолжительная схема обмана. И если вы знаете своего ребенка, вы обратите внимание на изменение его эмоционального фона. Вы заметите, что он становится более замкнутым, нелюдимым, скрытным», — пояснила психолог.

Чтобы у детей был заготовленный план действий в случае, если на него выйдет мошенник, можно в игровом формате рассмотреть ту или иную ситуацию. Важно не оберегать детей по принципу «парникового эффекта», защищая от негативных новостей, а рассказывать откровенно о мошенничестве, громких случаях, заключила Баленко.

Напомним, психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова также посоветовала российским родителям с раннего возраста знакомить детей с уловками интернет-мошенников, предупреждать об опасности общения с незнакомцами и передачи личных данных. При этом разговор должен проходить спокойно, без конфликтов, чтобы ребенок четко уяснил, что любую информацию необходимо проверять на достоверность.

Ранее россиянам назвали популярные схемы мошеннических атак на детей и подростков.