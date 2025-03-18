Родителей призвали регулярно разговаривать с детьми об интернет-мошенничестве

Детей с раннего возраста необходимо знакомить с уловками интернет-мошенников, предупреждать об опасности общения с незнакомцами и передачи личных данных. Об этом в интервью РИАМО предупредила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова.

«Покажите ребенку рекламу или предложение, которое выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, например: «Выиграй iPhone за 100 рублей». Попросите его проанализировать, почему это может быть мошенничеством: «Почему кто-то будет раздавать дорогие вещи так дешево? Каковы могут быть скрытые условия?» — привела пример специалист.

С подростками можно проводить разъяснительные беседы, а для младших детей подойдет игровой формат, продолжила Калинова. При этом разговор должен проходить спокойно, без конфликтов. По ее словам, ребенок должен четко уяснить, что любую информацию необходимо проверять на достоверность.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин до этого говорил, что мошенники начали активнее адаптировать свои схемы обмана под детей и подростков.

Преступники, по его словам, создают в соцсетях фальшивые аккаунты и выдают себя за сверстников детей, популярных блогеров или администраторов игр. От их лица они связываются с жертвами и выманивают у них данные учетных записей, обещая взамен подарки, акции или помощь в решении технических проблем.

Ранее россиянам объяснили, как помочь близкому, если он стал жертвой мошенников.