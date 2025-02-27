Россиянам назвали популярные схемы мошеннических атак на детей и подростков

Мошенники начали активнее адаптировать свои схемы обмана под детей и подростков. Чаще всего они атакуют их с помощью фишинга, связываясь с юными пользователями интернета через соцсети и различные онлайн-игры, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT.

Преступники создают в соцсетях фальшивые аккаунты и выдают себя за сверстников детей, популярных блогеров или администраторов игр. От их лица они связываются с детьми и выманивают у них данные учетных записей, обещая взамен подарки, акции или помощь в решении технических проблем.

«Подростки, стремящиеся получить виртуальные бонусы или «прокачать» аккаунт, часто становятся жертвами таких схем, передавая логины, пароли или данные банковских карт», — рассказал Немкин.

Второй популярный способ обмана детей – использование поддельных уведомлений, когда пользователя просят якобы подтвердить учетную запись или согласиться с условиями безопасности, перейдя по ссылке. Сделав это, человек попадает на фишинговый сайт.

Также часто мошенники распространяют среди детей и подростков фейковые приложения и модификации игр. Скачивать их заставляют обещаниями различных «плюшек», в том числе внутриигровых покупок. Однако установка этих игр и приложений заражает устройство вирусом, который крадет персональные данные, включая информацию о платежных аккаунтах родителей.

Депутат призвал рассказать детям об опасности этих схем обмана, а также объяснить, что часто преступники применяют психологическое давление – шантаж, запугивание. Следует убедить детей перепроверять всю информацию и сообщать об атаках взрослым. Кроме того, по мнению Немкина, для молодежи нужно проводить уроки по киберграмотности еще со школы, чтобы защитить их от будущих мошеннических атак.

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