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Врачи раскрыли, как ЭКО влияет на развитие онкозаболеваний

Репродуктолог Милютина: ЭКО никак не связано с онкологическими заболеваниями

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Shutterstock

ЭКО никак не влияет на формирование онкологических заболеваний у женщин. Эта процедура даже показана больным раком на определенных стадиях, рассказала НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

По словам врача, у людей сегодня в целом высокие риски заболеть раком.

«Можно утверждать, что каждый третий москвич столкнется с онкологическим заболеванием, а каждая десятая женщина заболеет раком молочной железы, вне зависимости от того, делала она ЭКО или нет», — подчеркнула Милютина.

Людям с онкозаболеваниями ЭКО делать можно, разрешение на этой врачи зачастую выдают даже с гормонозависимыми опухолями. Делается это для замораживания яйцеклеток или эмбрионов до начала основного лечения и применения токсичных препаратов, пояснила репродуктолог. По ее словам, это связано с тем, что зачастую после лечения от рака женщина становится бесплодной, поэтому важно сохранить ее яйцеклетки заранее.

Что касается эффективности ЭКО, то она напрямую связана с возрастом женщин — к примеру, в 46 лет вероятность успешно забеременеть в ходе процедуры понижается.

До этого актриса Эвелина Бледанс призналась, что не решилась делать ЭКО во второй раз, поскольку боялась последствий — онкозаболеваний. Говоря это, она вспомнила истории Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске, отметив, что их уход из жизни говорит о небезопасности процедуры.

Врач ранее рассказал, как выбрать донора для ЭКО.

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