ЭКО повышает риск развития хронических болезней у младенцев, выяснили ученые

CommsMed: ЭКО связано с низким весом и метаболическими сбоями у новорожденных

Финские ученые из Хельсинского университета узнали причину проблем со здоровьем некоторых младенцев, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Исследование опубликовано в научном журнале Communications Medicine (CommsMed).

Специалисты пришли к выводу, что процедура ЭКО влияет на эпигенетику плаценты. Команда проанализировала ДНК и эпигенетические маркеры в плацентарных тканях женщин, воспользовавшихся вспомогательными репродуктивными технологиями.

Ученые обнаружили, что не подвергавшиеся заморозке эмбрионы с большей вероятностью имели изменения в экспрессии генов, чем замороженные эмбрионы. Это может быть связано с воздействием гормонов в ключевой момент развития при формировании эпигенетических маркеров.

Кроме того, исследователи выявило три гена — TRIM28, NOTCH3 и DLK1 — которые были выражены по-разному в плацентах свежих эмбрионов. Активность этих генов коррелировала с различиями в весе и длине при рождении по сравнению с контрольной группой.

По словам специалистов, изменения в генах могут объяснить некоторые эпигенетические отклонения, связанные с недостаточной массой тела и нарушениями метаболизма у зачатых с помощью ЭКО младенцев. Кроме того, некоторые из этих детей могут столкнуться с повышенными риском развития порока сердца в будущем.

Авторы доклада подчеркнули, что подавляющее большинство родившихся благодаря ЭКО младенцев полностью здоровы, и шансы возникновения указанных проблем очень невелики.

Ранее в Перу на свет появился первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО нового типа.