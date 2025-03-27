Скончалась основательница старейшего информагентства на Урале

26 марта в возрасте 79 лет скончалась основатель и бывший директор старейшего информагентства на Урале ЕАН Ольга Молчанова. Данную информацию изданию подтвердили сразу несколько бывших коллег, которые поддерживали с ней связь.

Молчанова основала ЕАН в 1992 году, однако в 2006-м покинула проект, а через несколько лет вовсе отказалась поддерживать связь с журналистским сообществом Екатеринбурга, рассказывают ее коллеги.

О ней отзываются как о человеке с твердым характером, железными принципами и доброй душой.

25 марта стало известно о смерти актрисы Галины Марченко, которая подарила свой голос Каркуше из «Спокойной ночи, малыши». Артистка умерла в возрасте 88 лет. Марченко проработала в редакции детского телешоу почти полвека. С 1970 по 1984 год она исполнила несколько эпизодических ролей, в том числе сыграла в экранизации трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность» и в фильме «Неизвестный солдат».

Ранее ушел из жизни ведущий популярной в 90-е программы «Времечко» Константин Цивилев.