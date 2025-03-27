Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Скончалась основательница старейшего информагентства на Урале

В Екатеринбурге скончалась основательница ЕАН Ольга Молчанова
close
Shutterstock

26 марта в возрасте 79 лет скончалась основатель и бывший директор старейшего информагентства на Урале ЕАН Ольга Молчанова. Данную информацию изданию подтвердили сразу несколько бывших коллег, которые поддерживали с ней связь.

Молчанова основала ЕАН в 1992 году, однако в 2006-м покинула проект, а через несколько лет вовсе отказалась поддерживать связь с журналистским сообществом Екатеринбурга, рассказывают ее коллеги.

О ней отзываются как о человеке с твердым характером, железными принципами и доброй душой.

25 марта стало известно о смерти актрисы Галины Марченко, которая подарила свой голос Каркуше из «Спокойной ночи, малыши». Артистка умерла в возрасте 88 лет. Марченко проработала в редакции детского телешоу почти полвека. С 1970 по 1984 год она исполнила несколько эпизодических ролей, в том числе сыграла в экранизации трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность» и в фильме «Неизвестный солдат».

Ранее ушел из жизни ведущий популярной в 90-е программы «Времечко» Константин Цивилев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами