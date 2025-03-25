Ушел из жизни ведущий популярной в 90-е программы «Времечко» Цивилев

Ведущий популярных в 90-е годы телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет. Об этом говорится на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пост о том, что ведущий умер, появился на странице в понедельник, 24 марта. Причина смерти Цивилева неизвестна, информация о дате прощания не сообщается.

Константин Цивилев родился 1 мая 1965 года в Москве. В 1993 году окончил Московский государственный институт культуры. За время своей карьеры он успел поработать редактором отдела сатиры и юмора на радио и над программами «С добрым утром!», «Опять 25!» и другими шоу. Помимо этого, мужчина был корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь».

Кроме того, Цивилев снимал документальные фильмы для канала «Столица» из цикла «Городские истории», а также издал четыре книги, среди которых сборник рассказов о детстве в СССР.

22 марта на 86-м году жизни скончалась российская и советская актриса Лариса Голубкина. Она сыграла в фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу» и многих других. По данным СМИ, причиной смерти звезды «Гусарской баллады» стал рак крови третьей степени.

Ранее умерла актриса Валерия Хугаева.