Военкор Стешин: после окончания СВО для РФ приготовлен сюрприз с кровью

Военный корреспондент Дмитрий Стешин высказал опасение, что текущая ситуация с миграцией может обернуться для России серьезными негативными последствиями после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На окончание СВО для России приготовлен новый сюрприз, с кровью, конечно», — утверждает журналист.

Он связал свои опасения с сообщениями о предоставлении гражданства мигрантам упрощенным порядком.

Стешин подверг критике существующий подход к миграционной политике, отмечая, что те, кто обращает внимание на связанные с ней риски, обвиняются в разжигании розни, в то время как проблема остается не решенной.

Он поставил вопрос о правильности такой стратегии, приведя в пример ситуацию на Украине, где, по его мнению, Москва упустила благоприятные возможности.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому мигранты смогут работать в России без патента после дактилоскопии.

Ранее мигрант станцевал лезгинку с пистолетом в центре Петербурга и был задержан.