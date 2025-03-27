Пострадавшего в приграничье оператора Первого канала доставили в Москву

Врачи перевезли оператора Первого канала Дмитрия Волкова, который получил ранение во время работы в приграничном районе Белгородской области, в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в Telegram-канале.

Из заявления следует, что журналиста доставили в Москву на вертолете.

«Экстренные службы МАЦ и ЦЭМП доставили пациента на вертолетную площадку Флагманского центра Института Склифосовского, откуда он был сразу же направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудники НИИ немедленно приступили к оказанию журналисту необходимой медицинской помощи.

Позже директор больницы Сергей Петриков заявил, что врачи завершили назначенные оператору Первого канала обследования. Как он сказал, сейчас состояние Волкова оценивается как тяжелое.

26 марта пресс-служба Первого канала сообщила, что его съемочная группа подорвалась на украинской мине в одном из приграничных районов Белгородской области. В результате пострадали два человека — оператор Дмитрий Волков и военный корреспондент Анна Прокофьева. Последнюю спасти не удалось.

Волкова, в свою очередь, доставили в больницу в Курской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, у журналиста были диагностированы минно-взрывная травма и множественные ожоги. Медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о работе Анны Прокофьевой в зоне конфликта.